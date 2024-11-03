Карен Хачанов: «У меня растяжение второй степени в двух местах правой ноги»
Карен Хачанов прошел обследование после травмы, которую получил в Париже.
Он получил повреждение в решающем сете полуфинала и в конце матча почти не мог передвигаться по корту.
«Сейчас я испытываю смешанные чувства... Я получал удовольствие от игры и очень хорошо выступал в последние недели. Обидно закончить вот так... 💔
Я знаю, что травмы – это часть спорта, и ничего не поделаешь. Я лишь могу сказать, что старался бороться до конца. Сегодня я сходил к врачу, и у меня растяжение второй степени в двух местах правой ноги. Так что настало время для восстановления и отдыха с семьей перед началом межсезонья.
Спасибо всем за поддержку 🙏🏻 🫶🏻», – написал Хачанов.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Хачанова
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