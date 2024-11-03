5

Карен Хачанов: «У меня растяжение второй степени в двух местах правой ноги»

Карен Хачанов прошел обследование после травмы, которую получил в Париже.

Он получил повреждение в решающем сете полуфинала и в конце матча почти не мог передвигаться по корту.

«Сейчас я испытываю смешанные чувства... Я получал удовольствие от игры и очень хорошо выступал в последние недели. Обидно закончить вот так... 💔

Я знаю, что травмы – это часть спорта, и ничего не поделаешь. Я лишь могу сказать, что старался бороться до конца. Сегодня я сходил к врачу, и у меня растяжение второй степени в двух местах правой ноги. Так что настало время для восстановления и отдыха с семьей перед началом межсезонья.

Спасибо всем за поддержку 🙏🏻 🫶🏻», – написал Хачанов. 

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Хачанова
травмы
logoRolex Paris Masters
logoКарен Хачанов
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Эмбер о победе над Хачановым: «В некоторые моменты я был на грани в плане физики. Публика толкала меня вперед»
19сегодня, 09:49
Хачанов о проблемах с ногой: «Чувствую острую боль в трех местах. Завтра пойду к врачу, чтобы понять насколько серьезна травма»
3вчера, 21:07
Хачанов о празднованиях Эмбера: «У сетки попросил его быть спокойнее и уважительнее. Нельзя так себя вести»
32вчера, 20:52
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мец (ATP). Микельсен играет с Майо, Муте вышел во 2-й круг
119 минут назадLive
Зверев выиграл седьмой «Мастерс» в карьере. Он обошел Медведева и сравнялся с Чангом
730 минут назад
Швентек в первом матче с US Open отыграла у Крейчиковой сет и двойной брейк
241 минуту назад
Париж (ATP). Зверев обыграл в финале Эмбера
14146 минут назад
Итоговый турнир WTA. Групповой этап. Гауфф играет с Пегулой, Швентек победила Крейчикову
10354 минуты назадLive
Белград (ATP). 1-й круг. Шан Цзюньчэн играет с Марожаном, Медьедович – с Накашимой
сегодня, 15:10Live
«Из всех потенциальных видов оружия он схватил ракетку». В дом, арендованный Фрицем и его девушкой, пытались пробраться ночью
7сегодня, 14:37Фото
Соболенко о том, что в этом году на мужском и женском итоговом равные призовые: «Мы этого заслуживаем»
11сегодня, 13:19
Руне снялся с турнира в Меце
5сегодня, 12:35
Александр Зверев: «В теннисе всегда нужно совершенствоваться. Если будешь стоять на месте, то деградируешь, потому что другие в это время двигаются вперед»
2сегодня, 11:41
Ко всем новостям
Последние новости
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51