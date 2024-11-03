Хачанов о проблемах с ногой: «Чувствую острую боль в трех местах. Завтра пойду к врачу, чтобы понять насколько серьезна травма»
Карен Хачанов рассказал о травме правой ноги, которую получил в Париже.
Он повредил ногу в решающем сете полуфинала против Юго Эмбера – 7:6(6), 4:6, 3:6.
«За последние три недели у меня не было ни одного выходного. Ни одного. Пока не знаю, в чем проблема. Чувствую острую боль в трех местах. Завтра [в воскресенье] пойду к врачу, чтобы понять насколько серьезна травма. Пока я не знаю.
С одной стороны, я очень доволен тем, как я играл, как боролся и как себя чувствовал. С другой стороны, очень грустно так закончить: я травмировался и в конце матча не мог конкурировать. Смешанные чувства».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: L’Équipe
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