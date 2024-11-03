Эмбер о победе над Хачановым: «В некоторые моменты я был на грани в плане физики. Публика толкала меня вперед»
Юго Эмбер высказался о победе над Кареном Хачановым в полуфинале турнира в Берси.
Он обыграл россиянина 6:7(6), 6:4, 6:3. В середине решающего сета Хачанов травмировал правую ногу и под конец матча почти не мог передвигаться по корту.
«Для меня это искреннее счастье, когда за меня болеют 10 000 человек. Конечно, я рассчитываю на них, потому что это важный актив. Я играю сердцем, хочу разделить этот момент с ними, хочу дать им что-то взамен. Они здесь, чтобы помочь мне, подтолкнуть, потому что сегодня было тяжело.
В некоторые моменты я был на грани в плане физики. Когда я видел, что у него судороги, публика толкала меня вперед и мне вдруг становилось хорошо. Это помогло одержать победу».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Эмбера
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