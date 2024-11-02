Хачанов о празднованиях Эмбера: «У сетки попросил его быть спокойнее и уважительнее. Нельзя так себя вести»

Карен Хачанов рассказал, о чем говорил с Юго Эмбером у сетки.

Сегодня Хачанов проиграл французу в полуфинале «Мастерса» в Париже – 7:6(6), 4:6, 3:6. В середине решающего сета Хачанов травмировал правую ногу и под конец матча почти не мог передвигаться по корту.

«У сетки я попросил его быть спокойнее и уважительнее. Нельзя так себя вести. Я всегда играю честно и поздравлю его, если он будет вести себя нормально. Вот и все, что я могу сказать.

Он может заряжаться от зрителей, я не против, но разве я вчера так праздновал? Григор был вымотан, он рассказал мне после матча, что у него нет травмы. Разве я прыгал и кричал come on в каждом розыгрыше? Разве это правильно?

Можешь отпраздновать с трибунами после матча, без проблем. Можешь делать что захочешь. Травмы – это часть игры. Но делать так, когда соперник лежит на корте... Ладно, посмотрим в следующий раз».