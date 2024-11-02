Зверев о проблемах с легкими: «Чтобы полностью восстановиться, нужно несколько месяцев, но я в порядке. Нет такого, что я сильно устаю на корте или мне трудно дышать»

Александр Зверев прокомментировал то, что в 2024-м уже провел 84 матча.

– Как чувствуете себя после 84 матчей?

– Первые полгода были для меня потрясающими, поэтому тогда я провел много матчей. Я много выигрывал, что прекрасно, и далеко проходил на всех турнирах.

Последние несколько месяцев оказались сложнее, поэтому я не так много играл, и у меня было больше свободного времени. Кроме того, я снялся с нескольких турниров из-за проблем со здоровьем. Так что все в порядке. Я мотивирован снова найти свою игру и прибавлять.

Я играю матчи, тренируюсь перед матчами, ежедневно тренируюсь после матчей, потому что я хочу прибавлять, становиться лучше и достигать больших целей, которые по-прежнему ставлю

Если отвечать на ваш вопрос, все хорошо, я в порядке (улыбается) .

– В последние несколько месяцев у вас были проблемы с легкими. Как вы себя чувствовали и удалось ли вам восстановиться? Вы подошли к концовке сезона готовым на 100%? На этой неделе в Париже вы отлично смотритесь.

– Не знаю. Еще нужно сделать снимки и сдать анализы. На следующей неделе я поеду в Берлин, чтобы пройти обследование.

Все хорошо, я в порядке. Врачи сказали, что я постепенно приду в норму, но чтобы полностью восстановиться, нужно несколько месяцев, потому что это не та болезнь, которая проходит за одну-две недели.

Потребуется несколько месяцев, но я в порядке. Нет такого, что я сильно устаю на корте или мне трудно дышать, но, если честно, здесь настолько быстрый корт, что редко бывают длинные розыгрыши. Мне кажется, это тоже немного помогает мне на этой неделе.