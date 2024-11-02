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Зверев о проблемах с легкими: «Чтобы полностью восстановиться, нужно несколько месяцев, но я в порядке. Нет такого, что я сильно устаю на корте или мне трудно дышать»

Александр Зверев прокомментировал то, что в 2024-м уже провел 84 матча.

– Как чувствуете себя после 84 матчей?

– Первые полгода были для меня потрясающими, поэтому тогда я провел много матчей. Я много выигрывал, что прекрасно, и далеко проходил на всех турнирах.

Последние несколько месяцев оказались сложнее, поэтому я не так много играл, и у меня было больше свободного времени. Кроме того, я снялся с нескольких турниров из-за проблем со здоровьем. Так что все в порядке. Я мотивирован снова найти свою игру и прибавлять.

Я играю матчи, тренируюсь перед матчами, ежедневно тренируюсь после матчей, потому что я хочу прибавлять, становиться лучше и достигать больших целей, которые по-прежнему ставлю

Если отвечать на ваш вопрос, все хорошо, я в порядке (улыбается).

– В последние несколько месяцев у вас были проблемы с легкими. Как вы себя чувствовали и удалось ли вам восстановиться? Вы подошли к концовке сезона готовым на 100%? На этой неделе в Париже вы отлично смотритесь.

– Не знаю. Еще нужно сделать снимки и сдать анализы. На следующей неделе я поеду в Берлин, чтобы пройти обследование.

Все хорошо, я в порядке. Врачи сказали, что я постепенно приду в норму, но чтобы полностью восстановиться, нужно несколько месяцев, потому что это не та болезнь, которая проходит за одну-две недели.

Потребуется несколько месяцев, но я в порядке. Нет такого, что я сильно устаю на корте или мне трудно дышать, но, если честно, здесь настолько быстрый корт, что редко бывают длинные розыгрыши. Мне кажется, это тоже немного помогает мне на этой неделе.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Зверева
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logoАлександр Зверев
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