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  • Зверев 20-й раз вышел в полуфинал «Мастерса». Лишь семь игроков до этого имели такую статистику
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Зверев 20-й раз вышел в полуфинал «Мастерса». Лишь семь игроков до этого имели такую статистику

Третья ракетка мира Александр Зверев в Париже обыграл №11 Стефаноса Циципаса – 7:5, 6:4. В личных встречах грек продолжает лидировать 10:6 (5:5 на харде).

Немец 20-й раз вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс». Он стал восьмым игроком в истории, достигшим этой отметки. Ранее это сделали:

  1. Новак Джокович (78);

  2. Рафаэль Надаль (76);

  3. Роджер Федерер (66);

  4. Энди Маррей (33);

  5. Андре Агасси (32);

  6. Пит Сампрас (31);

  7. Энди Роддик (20).

За место в финале Зверев сыграет с Алексом де Минауром или Хольгером Руне.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TennisTV
logoРоджер Федерер
logoРафаэль Надаль
logoЭнди Роддик
logoНовак Джокович
logoЭнди Маррей
logoПит Сампрас
logoАндре Агасси
logoATP
logoRolex Paris Masters
logoАлександр Зверев
logoАлекс де Минаур
logoСтефанос Циципас
logoХольгер Руне
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