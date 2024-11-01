Зверев 20-й раз вышел в полуфинал «Мастерса». Лишь семь игроков до этого имели такую статистику
Третья ракетка мира Александр Зверев в Париже обыграл №11 Стефаноса Циципаса – 7:5, 6:4. В личных встречах грек продолжает лидировать 10:6 (5:5 на харде).
Немец 20-й раз вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс». Он стал восьмым игроком в истории, достигшим этой отметки. Ранее это сделали:
Новак Джокович (78);
Рафаэль Надаль (76);
Роджер Федерер (66);
Энди Маррей (33);
Андре Агасси (32);
Пит Сампрас (31);
Энди Роддик (20).
За место в финале Зверев сыграет с Алексом де Минауром или Хольгером Руне.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TennisTV
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