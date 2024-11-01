Зверев 20-й раз вышел в полуфинал «Мастерса». Лишь семь игроков до этого имели такую статистику

Третья ракетка мира Александр Зверев в Париже обыграл №11 Стефаноса Циципаса – 7:5, 6:4. В личных встречах грек продолжает лидировать 10:6 (5:5 на харде).

Немец 20-й раз вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс». Он стал восьмым игроком в истории, достигшим этой отметки. Ранее это сделали:

За место в финале Зверев сыграет с Алексом де Минауром или Хольгером Руне .