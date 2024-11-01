Зверев о победе над Циципасом: «Рад, что не давал ему агрессивно играть с форхенда и ходить вперед»
Александр Зверев прокомментировал победу над Стефаносом Циципасом в Париже.
Он обыграл грека 7:5, 6:4 и третий раз вышел в полуфинал в Берси.
«По-моему, он весь матч играл на очень высоком уровне. Отлично начал, имел несколько хороших шансов сделать ранний брейк. Может, брейк-пойнтов у него не было, но по игре шансы были.
Потом я вошел в матч, нащупал свой ритм, стал чувствовать себя все более и более комфортно. Рад победе.
Сегодня я мощно пробивал. Если просто перекидывать мяч, Стефанос за это накажет. Он из тех, кто может очень агрессивно действовать с форхенда и выходить вперед. Поэтому я рад, что не давал ему это делать».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости