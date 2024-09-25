У Зверева обнаружили пневмонию
Александр Зверев объяснил, почему снялся с турнира в Пекине.
«К сожалению, у меня обнаружили пневмонию. Это объясняет те физические проблемы, которые у меня были последние месяцы.
В первую очередь мне нужно позаботиться о своем здоровье, чтобы я мог вернуться как можно раньше».
На прошлой неделе немец в составе команды Европы играл на Кубке Лэйвера.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis365
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости