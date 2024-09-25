У Зверева обнаружили пневмонию

Александр Зверев объяснил, почему снялся с турнира в Пекине.

«К сожалению, у меня обнаружили пневмонию. Это объясняет те физические проблемы, которые у меня были последние месяцы.

В первую очередь мне нужно позаботиться о своем здоровье, чтобы я мог вернуться как можно раньше».

На прошлой неделе немец в составе команды Европы играл на Кубке Лэйвера.