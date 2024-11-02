Цзюцзян (WTA). 1/2 финала. Бузкова сыграет с Голубич, Зигемунд – со Шрамковой

Мари Бузкова сыграет с Викторией Голубич в полуфинале в Цзюцзяне.

Сетка турнира здесь . Jiangxi Open Цзюцзян, Китай 28 октября – 3 ноября 2024 WTA 250 Призовой фонд – $267 082 Открытые корты, хард 1/2 финала