Цзюцзян (WTA). 1/4 финала. Рахимова сыграет с Бузковой, Голубич – с Рус
Камилла Рахимова поборется с Мари Бузковой в 1/4 финала в Цзюцзяне.
Сетка турнира здесь.
Jiangxi Open
Цзюцзян, Китай
28 октября – 3 ноября 2024
WTA 250
Призовой фонд – $267 082
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
Опубликовала: Любовь Энина
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