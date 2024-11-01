Цзюцзян (WTA). 1/4 финала. Рахимова сыграет с Бузковой, Голубич – с Рус

Камилла Рахимова поборется с Мари Бузковой в 1/4 финала в Цзюцзяне.

Сетка турнира здесь . Jiangxi Open Цзюцзян, Китай 28 октября – 3 ноября 2024 WTA 250 Призовой фонд – $267 082 Открытые корты, хард Четвертьфинал