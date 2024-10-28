Алькарас о «Шлеме шести королей»: «Я совру, если скажу, что поехал туда играть, не думая о деньгах»
Испанец уступил в финале выставочного турнира Яннику Синнеру и заработал 1,5 миллиона долларов.
– Синнер сказал, что играл «Шлем шести королей» не ради денег. В чем была ваша мотивация?
– Я совру, если скажу, что поехал туда просто повеселиться или играть, не думая о деньгах (улыбается). Это очевидно, потому что все люди работают в том числе [ради денег]. Так устроена жизнь.
Мне нравится играть в теннис. Большую часть времени я не думаю о деньгах, а играю, потому что люблю это или потому что это приносит мне удовольствие. Но надо быть реалистом, деньги тоже хочется заработать, вот и все.
В Саудовской Аравии были самые большие призовые за всю историю, так что они стали хорошей мотивацией, по крайней мере, для меня.
Откуда у Алькараса 42 миллиона долларов дохода в год?
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