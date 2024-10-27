Синнер о $6 млн за победу на «Шлеме шести королей»: «Я играю не ради денег»

Янник Синнер высказался о призовых за выставочный турнир «Шлем шести королей».

За победу он заработал шесть миллионов долларов.

«Я играю не ради денег. Все очень просто. Конечно, это хороший приз, но я поехал туда, потому что там участвовали, возможно, лучшие шесть игроков в мире, и у меня была возможность сравнить себя с ними. И мне понравился турнир, я впервые съездил в Эр-Рияд. Было очень здорово, и, конечно, если ты возвращаешься домой с победой, это значит, что ты правильно провел все матчи. Надеюсь, это может мне прибавить в будущем.

Конечно, деньги важны, но не настолько, у меня хорошая жизнь и без этих денег. Гораздо важнее здоровье и чтобы рядом были хорошие люди, семья, а деньги – это лишь бонус».