Синнер о $6 млн за победу на «Шлеме шести королей»: «Я играю не ради денег»
Янник Синнер высказался о призовых за выставочный турнир «Шлем шести королей».
За победу он заработал шесть миллионов долларов.
«Я играю не ради денег. Все очень просто. Конечно, это хороший приз, но я поехал туда, потому что там участвовали, возможно, лучшие шесть игроков в мире, и у меня была возможность сравнить себя с ними. И мне понравился турнир, я впервые съездил в Эр-Рияд. Было очень здорово, и, конечно, если ты возвращаешься домой с победой, это значит, что ты правильно провел все матчи. Надеюсь, это может мне прибавить в будущем.
Конечно, деньги важны, но не настолько, у меня хорошая жизнь и без этих денег. Гораздо важнее здоровье и чтобы рядом были хорошие люди, семья, а деньги – это лишь бонус».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @eurosport
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости