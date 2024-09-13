Откуда у Алькараса 42 миллиона долларов дохода в год?

Поднимает больше всех в теннисе.

Этим летом Карлос Алькарас не только взял первый титул на «Ролан Гаррос» и защитил победу на «Уимблдоне», но и оказался cамым высокооплачиваемым теннисистом по версии Forbes.

По данным издания, с сентября прошлого года испанец заработал 42,3 млн долларов – и только 10,3 млн из них выиграл на турнирах. По этому показателю он только четвертый – уступил Новаку Джоковичу, Иге Швентек и Яннику Синнеру. Зато спонсорские контракты принесли ему 32 млн – больше, чем Джоковичу (25 млн) и Рафаэлю Надалю (23 млн).

За год испанец увеличил доходы вне корта на 12 млн. Но где он столько заработал?

15-20 млн в год – только от Nike

Теннисных спонсоров у Алькараса два – это Nike и Babolat, как у его кумира Надаля.

Nike спонсирует испанца с 2019-го. По информации медиа, в июне этого года они заключили новое соглашение, по которому Алькарас будет получать по 15-20 млн долларов в год до середины 2030-х. Еще у него скоро должно появиться свое лого – как у Надаля.

Babolat же занимается ракетками, причем контракт с ними был вообще первым для испанца – он подписал его в 10 лет. В прошлом году они в очередной раз продлили сотрудничество – и теперь Алькарас будет играть их ракетками до 2030-го.

Rolex из метеорита и электромобили BMW

Первым крупным контрактом для Алькараса стал Rolex. Испанец подписал его в 18 лет и стал самым молодым амбассадором бренда (сам Rolex называет их testimonees). У инсайдеров есть предположения, что часовщики платят испанцу на уровне Роджера Федерера – который получал 8 млн долларов в год.

Приятным дополнением к большим деньгам становятся уникальные часы, которые Алькарас получает в рамках сотрудничества. Одни из них даже стали для него чем-то вроде талисмана – оба раза трофей «Уимблдона» и кубок Мушкетеров на «Ролан Гаррос»-2024 Алькарас поднимал с Rolex Cosmograph Daytona на руке. Их циферблат выполнен из метеорита с астероида, который старше Земли. Изначально они стоили 40 тысяч долларов, но вариант с настоящим метеоритом сняли с производства в марте 2022-го, поэтому теперь найти конкретно эту модель можно только у реселлеров – и за 100 тысяч.

После Rolex, в июне 2022-го, испанца, у которого на тот момент еще не было титулов на «Больших шлемах», подписало испанское подразделение BMW. Алькарас занимается продвижением электромобилей – полгода назад он снялся в рекламе BMW iX1.

Личный кофр от Louis Vuitton, сумка за миллион и трусы

Вообще испанец нравится люксовым брендам – в 2023-м Алькарас заключил контракт с французским модным домом Louis Vuitton. До него из тенниса LV подписывали только Наоми Осаку , так что он стал первым мужчиной-теннисистом в роли амбассадора бренда.

Чуть больше чем за год сотрудничества Алькарас несколько раз снимался для для рекламных кампаний бренда – становился лицом вечерней коллекции и весенне-летней. Зимой этого года LV выпустили для него именной кофр – они нанесли на сундук Malle Vestiaire инициалы Алькараса, его силуэт и теннисный мячик с припиской Since 2003 («Начиная с 2003-го», года рождения Карлоса). Реплику такого кофра продают за 160 тысяч долларов.

Еще Алькарасу во время прошлогодней азиатской серии выдали одну из самых дорогих сумок в мире – Millionaire Speedy, которая стоит миллион долларов. Эта сумка выполнена из крокодиловой кожи, ее фурнитура – из настоящего золота, а декоративный навесной замок украшен бриллиантами. С этой сумкой появлялись многие знаменитости – например, Леброн Джеймс, Рианна, актер Джейкоб Элоди, рэпер Tyler, the Creator. Еще ее нельзя просто купить, потому что каждую изготавливают по индивидуальному заказу.

Louis Vuitton не единственный модный бренд, спонсирующий Алькараса. До этого он уже подписал соглашение с Calvin Klein на рекламу нижнего белья – в январе 2023-го вышла первая с его участием.

Хамон, санскрины и пляжи Мурсии

Популярностью Алькараса пользуются и испанские компании. В 2022-м он стал послом ElPozo Alimentación – крупнейшего производителя свежего мяса и мясных продуктов вроде хамона, сосисок и колбас. Алькарас снимается для их рекламных роликов – в одном из них поел протеиновой колбасы и так зарядился, что отработкой ударов очистил корт от сухих листьев.

Еще у испанца есть контракт с Isdin Skincare, испанским аптечным брендом косметики по уходу за кожей. Алькарас продвигает именную линейку солнцезащитных кремов.

Но самый необычный контракт Алькарас заключил с департаментом туризма родной Мурсии. В 2022-м и 2023-м он дважды снимался в рекламе отдыха в этом регионе. Правда, в этом году его заменили на диджея и модель Ситу Абеллан, тоже родившуюся в Мурсии и известную сотрудничествами с Рианной и Ким Кардашьян.

Алькарас снялся в рекламе трусов Calvin Klein. Раньше бренд любил провокации и секс и запустил карьеру Кейт Мосс

Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill, Lintao Zhang, Julian Finney; instagram.com /carlitosalcarazz/