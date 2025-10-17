Осака снялась с турнира в Осаке перед матчем с Кристиан

Наоми Осака снялась с WTA 250 в Японии.

Она не смогла восстановиться после травмы ноги, полученной в конце матча 1/8 финала против Сюзан Ламенс .

Сегодня она должна была сыграть с Жаклин Кристиан . Таким образом, румынка без борьбы прошла в полуфинал.

Дальше 47-я ракетка мира сыграет с победительницей пары Тереза Валентова – Ольга Данилович .