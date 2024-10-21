Осака досрочно завершила сезон и не сыграет на Кубке Билли Джин Кинг
Экс-первая ракетка мира Наоми Осака объявила о досрочном завершении сезона.
Японка пропустит турнир в Токио и плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.
«Я думала, что потянула спину, но мне сделали МРТ в Пекине и сказали, что у меня протрузия межпозвоночного диска, а также разрыв мышц живота. Я тренировалась в Лос-Анджелесе, чтобы сыграть [в Токио], но повторное обследование показало, что проблемы остаются.
Я провела много турниров в этом сезоне, поэтому было трудно отказаться от выступления здесь и на Кубке Билли Джин Кинг».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennismajors.com
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