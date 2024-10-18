Мирра Андреева – самая молодая полуфиналистка турнира WTA 500 с 2021 года

Мирра Андреева , обыгравшая Барбору Крейчикову в 1/4 финала в Нинбо (7:6(5), 3:2, отказ), впервые вышла в полуфинал турнира WTA 500.

Россиянка в возрасте 17 лет и 172 дней стала самой молодой полуфиналисткой «пятисотника» с февраля 2021-го. Тогда Коко Гауфф дошла до этой стадии в Аделаиде за три недели до 17-летия.