Мирра Андреева – самая молодая полуфиналистка турнира WTA 500 с 2021 года
Мирра Андреева, обыгравшая Барбору Крейчикову в 1/4 финала в Нинбо (7:6(5), 3:2, отказ), впервые вышла в полуфинал турнира WTA 500.
Россиянка в возрасте 17 лет и 172 дней стала самой молодой полуфиналисткой «пятисотника» с февраля 2021-го. Тогда Коко Гауфф дошла до этой стадии в Аделаиде за три недели до 17-летия.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @OptaAce
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