17-летняя Мирра Андреева впервые вышла в финал турнира WTA 500

Мирра Андреева стала финалисткой турнира WTA 500 в Нинбо. Она прошла Каролину Мухову – 6:2, 1:0, отказ.

В перерыве между сетами чешка взяла медицинский перерыв и в итоге снялась из-за травмы.

17-летняя Андреева вышла во второй финал на уровне WTA в сезоне и в карьере. В июле она выиграла турнир WTA 250 в Яссах.

Завтра Андреева поборется с Дарьей Касаткиной, которая вышла в финал на отказе Паулы Бадосы. Это будет их первая личная встреча.