17-летняя Мирра Андреева впервые вышла в финал турнира WTA 500
Мирра Андреева стала финалисткой турнира WTA 500 в Нинбо. Она прошла Каролину Мухову – 6:2, 1:0, отказ.
В перерыве между сетами чешка взяла медицинский перерыв и в итоге снялась из-за травмы.
17-летняя Андреева вышла во второй финал на уровне WTA в сезоне и в карьере. В июле она выиграла турнир WTA 250 в Яссах.
Завтра Андреева поборется с Дарьей Касаткиной, которая вышла в финал на отказе Паулы Бадосы. Это будет их первая личная встреча.
Опубликовала: Любовь Энина
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