Швентек будет работать с Вимом Фиссеттом

Первая ракетка мира Ига Швентек начала сотрудничество с тренером Вимом Фиссеттом.

«К моей команде в качестве главного тренера присоединился Вим Фиссетт . Я очень рада, потому что он опытный тренер, много лет работавший с разными игроками. Если мы поладим, то он поможет мне развить игру в ближайшие несколько лет.

Я рада, что приняла такое решение и начинаю новый этап. Надеюсь, вы поддержите меня, как и всегда. Я за это очень благодарна. В связи с этими новостями я буду редко появляться онлайн, чтобы сосредоточиться на работе и хорошо подготовиться к итоговому турниру», – сказала Швентек.

«Я всегда ориентируюсь на долгосрочную, а не краткосрочную перспективу. Я много раз говорила, что для меня карьера – это марафон, а не спринт, и я работаю и принимаю решения, придерживаясь этого взгляда. Я очень рада и жду начала работы с Вимом. У него прекрасный подход, видение и огромный опыт работы на самом высоком уровне тенниса. Всегда очень важно узнать друг друга получше, но мы хорошо начинаем, и я очень жду возвращения к соревнованиям», – добавила полька в посте.

Ранее Фиссетт тренировал Ким Клейстерс, Симону Халеп, Викторию Азаренко, Анжелик Кербер, Наоми Осаку, Циньвэнь Чжэн и других. В сентябре он завершил сотрудничество с Осакой.

Швентек две недели назад рассталась с тренером Томашем Викторовски.