9

Швентек будет работать с Вимом Фиссеттом

Первая ракетка мира Ига Швентек начала сотрудничество с тренером Вимом Фиссеттом.

«К моей команде в качестве главного тренера присоединился Вим Фиссетт. Я очень рада, потому что он опытный тренер, много лет работавший с разными игроками. Если мы поладим, то он поможет мне развить игру в ближайшие несколько лет.

Я рада, что приняла такое решение и начинаю новый этап. Надеюсь, вы поддержите меня, как и всегда. Я за это очень благодарна. В связи с этими новостями я буду редко появляться онлайн, чтобы сосредоточиться на работе и хорошо подготовиться к итоговому турниру», – сказала Швентек.

«Я всегда ориентируюсь на долгосрочную, а не краткосрочную перспективу. Я много раз говорила, что для меня карьера – это марафон, а не спринт, и я работаю и принимаю решения, придерживаясь этого взгляда. Я очень рада и жду начала работы с Вимом. У него прекрасный подход, видение и огромный опыт работы на самом высоком уровне тенниса. Всегда очень важно узнать друг друга получше, но мы хорошо начинаем, и я очень жду возвращения к соревнованиям», – добавила полька в посте.

Ранее Фиссетт тренировал Ким Клейстерс, Симону Халеп, Викторию Азаренко, Анжелик Кербер, Наоми Осаку, Циньвэнь Чжэн и других. В сентябре он завершил сотрудничество с Осакой.

Швентек две недели назад рассталась с тренером Томашем Викторовски.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Швентек
logoWTA
logoВим Фиссетт
logoИга Швентек
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-тренер Швентек: «Мы завершили сотрудничество с взаимным уважением, и фейковые новости это не изменят»
315 октября, 20:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Алматы (ATP). Маннарино играет с Вукичем, Хачанов, Табило, Серундоло вышли в 1/4 финала, Карацев, Чорич выбыли, Махач снялся
108 минут назадLive
Нинбо (WTA). Крейчикова играет с Ма Есинь, Калинская встретится с Юэ Юань, Мирра Андреева, Касаткина, Путинцева, Бадоса, Хаддад Майя вышли в 1/4 финала
2815 минут назадLive
Осака (WTA). Таусон, Лис, Богдан вышли в 1/4 финала, Аванесян, Коччаретто, Бронцетти выбыли, Мертенс снялась
18 минут назад
Алькарас о матче с Надалем в Саудовской Аравии: «Не имеет значения, что он не играл 3-4 месяца. Он вернется таким же сильным, как раньше»
236 минут назад
Медведев о разгроме от Синнера: «Не помню, чтобы против меня кто-то когда-либо так играл, и я ничего не мог сделать»
26сегодня, 07:11
Антверпен (ATP). Оже-Альяссим, де Минаур, Баутиста-Агут вышли в четвертьфинал, Навоне выбыл
вчера, 21:52
Синнер о разгроме Медведева: «Сыграл очень хорошо, особенно учитывая, что приехал сюда всего пару дней назад»
5вчера, 20:42
Стокгольм (ATP). Рууд, Пол, Грикспор вышли в 1/4 финала, Берреттини выбыл
вчера, 19:55
«Шлем шести королей». Синнер в полуфинале сыграет с Джоковичем, Алькарас – с Надалем
11вчера, 19:44
«Шлем шести королей». 1/4 финала. Медведев проиграл Синнеру с баранкой, Алькарас победил Руне
255вчера, 19:30
Ко всем новостям
Последние новости
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
5вчера, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
20вчера, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
71вчера, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
41 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51