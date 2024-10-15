Экс-тренер Швентек: «Мы завершили сотрудничество с взаимным уважением, и фейковые новости это не изменят»

Экс-тренер Иги Швентек Томаш Викторовски прокомментировал завершение их работы.

4 октября полька объявила, что они прекращают сотрудничество. Томаш тренировал польку с 2022 года.

«Было много спекуляций и намеков... Слишком много, особенно учитывая, что пост точно отражал наше решение. Достаточно вдумчиво его прочитать, без намерения обнаружить сенсацию. Мы завершили сотрудничество с взаимным уважением, и фейковые новости это не изменят.

В целом отношения внутри нашей команды были очень хорошими. За три года интенсивной работы невозможно избежать сложных ситуаций, но даже с учетом этого мы всегда находили возможность прийти к соглашению и вернуться к работе. Ига и все, что касается подготовки игрока на высшем уровне, всегда были нашим приоритетом. Это просто основа. Мы никогда не принимали внезапных и необоснованных решений», – заявил Викторовски.