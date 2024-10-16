«Киста была размером с небольшой грейпфрут». Серена Уильямс перенесла операцию
23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс сообщила, что ей удалили кисту на шее.
«Еще в мае я обнаружила шишку на шее. Я немедленно пошла к врачу, сделала МРТ, и мне сказали, что у меня боковая киста шеи. Мне сказали, что я могу не удалить ее, если не хочу. Я не стала делать этого, но она продолжала расти.
Я прошла еще три теста и одну биопсию, все результаты были отрицательными. Однако врачи посоветовали удалить ее как можно скорее, потому что она была размером с небольшой грейпфрут и могла инфицироваться или, что хуже, протечь. Теперь я ее удалила. Очень благодарна, мне повезло, что все хорошо и я здорова 🙏🏿🙏🏿», – рассказала Серена в тиктоке.
В твиттере она дополнила историю: «Я столько всего пропустила – церемонию «Женщина года» от Glamour, завершение карьеры Рафаэля Надаля😢. И я по-прежнему восстанавливаюсь, но прогресс есть. Здоровье всегда в приоритете».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий