«Киста была размером с небольшой грейпфрут». Серена Уильямс перенесла операцию

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс сообщила, что ей удалили кисту на шее.

«Еще в мае я обнаружила шишку на шее. Я немедленно пошла к врачу, сделала МРТ, и мне сказали, что у меня боковая киста шеи. Мне сказали, что я могу не удалить ее, если не хочу. Я не стала делать этого, но она продолжала расти.

Я прошла еще три теста и одну биопсию, все результаты были отрицательными. Однако врачи посоветовали удалить ее как можно скорее, потому что она была размером с небольшой грейпфрут и могла инфицироваться или, что хуже, протечь. Теперь я ее удалила. Очень благодарна, мне повезло, что все хорошо и я здорова 🙏🏿🙏🏿», – рассказала Серена в тиктоке.

В твиттере она дополнила историю: «Я столько всего пропустила – церемонию «Женщина года» от Glamour, завершение карьеры Рафаэля Надаля😢. И я по-прежнему восстанавливаюсь, но прогресс есть. Здоровье всегда в приоритете».