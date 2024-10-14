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Руне снова работает с тренером Ларсом Кристенсеном

Хольгера Руне снова будет тренировать Ларс Кристенсен. Он работал с Руне с тех пор, как тому было шесть лет, и покинул команду 14-й ракетки мира в ноябре 2023-го.

«Я рад снова работать с Ларсом. Мы знаем друг друга уже много лет и выработали собственный теннисный язык. В последний месяц я несколько раз тренировался с Ларсом в Дании, и это очень хорошо повлияло на мою подачу», – сообщил Руне.

Также в команде останется Кеннет Карлсен. Сотрудничество с Бенджамином Ибрагимзаде, о котором Руне объявил в середине сентября, по-видимому, завершилось.

Сейчас Руне в Эр-Рияде готовится к выставочному турниру «Шлем» шести королей». Сегодня он потренировался с Рафаэлем Надалем.

(справа от Руне – Кристенсен)

Опубликовала: Любовь Энина
logoРафаэль Надаль
logoATP
Кеннет Карлсен
logoХольгер Руне
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