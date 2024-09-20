Руне работает с бывшим тренером Азаренко, Кербер, Вавринки и Тима

Хольгер Руне объявил о начале сотрудничества с Бенджамином Ибрагимзаде.

14-я ракетка мира Хольгер Руне объявил о начале сотрудничества с Бенджамином Ибрагимзаде.

Ранее немецкий тренер сотрудничал с Викторией Азаренко, Анжелик Кербер, Стэном Вавринкой и Домиником Тимом.

«С учетом суматошного периода, который у нас был после «Уимблдона», и шести дополнительных недель в Америке, помимо изначально запланированных, Кеннет Карлсен сейчас отдыхает в Дании. Если хочешь сохранять тренерское мастерство, нужно отдыхать.

Я тренировался с Бенджамином в Монако до отъезда в Данию. Это были хорошие тренировки, мы целенаправленно работали над некоторыми аспектами моего тенниса, с которыми в последние месяцы возникали сложности. Сейчас я жду возможности снова вернуться в игру и опробовать то, над чем мы работали. Я оптимист и верю, что смогу хорошо закончить год. Надеюсь, мощного финишного спринта будет достаточно, чтобы попасть на итоговый в Турине», – написал Руне.