Чжэн Циньвэнь впервые вышла в финал турнира WTA 1000
Седьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь обыграла №51 Ван Синьюй в полуфинале в Ухане – 6:3, 6:4.
22-летняя Чжэн впервые в карьере вышла в финал турнира WTA 1000.
Она вторая китаянка, доходившая до финала на уровне WTA 1000. Первой была Ли На.
Для Чжэн это будет четвертый финал в сезоне и восьмой в карьере.
За титул она поборется с Ариной Соболенко. Счет в личных встречах 3:0 в пользу белоруски.
Опубликовала: Любовь Энина
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