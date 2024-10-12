Чжэн Циньвэнь впервые вышла в финал турнира WTA 1000

Седьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь обыграла №51 Ван Синьюй в полуфинале в Ухане – 6:3, 6:4.

22-летняя Чжэн впервые в карьере вышла в финал турнира WTA 1000.

Она вторая китаянка, доходившая до финала на уровне WTA 1000. Первой была Ли На.

Для Чжэн это будет четвертый финал в сезоне и восьмой в карьере.

За титул она поборется с Ариной Соболенко. Счет в личных встречах 3:0 в пользу белоруски.