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Джокович об уходе Надаля из тенниса: «Мы знали, что этот момент уже недалеко, но все равно для меня это был шок»

Новак Джокович отреагировал на завершение карьеры Рафаэля Надаля.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» объявил, что завершит карьеру после финала Кубка Дэвиса в ноябре.

– На сегодняшний день вы единственный оставшийся член Большой тройки, которого мы будем видеть на «Мастерсах». Как прокомментируете новости о том, что Рафа заканчивает карьеру?

– Я выложил пост, вы видели его в инстаграме. Подписываюсь под каждым словом. Он был моим главным соперником, наше противостояние влияло на меня на протяжении большей части карьеры. Мы знали, что этот момент уже недалеко, но все равно для меня это был шок, когда вышло официальное объявление, как и в случае с Роджером несколько лет назад…

И Энди тоже [ушел] в этом году… Если честно, меня это все сильно потрясло, не знаю, как комментировать. Мне все еще нравится соревноваться, но часть меня ушла вместе с ними, большая часть. Это тяжелые новости для теннисного и спортивного мира. Рафа вдохновляет огромное количество детей по всему миру, – сказал Джокович в интервью на корте.

«Всегда надеялся, что этот день не наступит». Спорт прощается с Надалем

Я терпеть не мог Надаля, а теперь уверен – он гений

Надаль все-таки уйдет в этом году. Последний раз сыграет за сборную через 20 лет после дебюта

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TennisTV
logoРафаэль Надаль
logoНовак Джокович
logoATP
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