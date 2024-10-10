Синнер о победе над Медведевым: «Он не мог бить с форхенда так, как хотел. Надеюсь, он восстановится как можно быстрее»

Янник Синнер прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в Шанхае.

Он выиграл 6:1, 6:4 и сравнял счет в личных встречах – 7:7.

– У вас с Даниилом было много напряженных матчей. Почему сегодня получилось иначе?

– Зависит от ситуации на корте, от того, где мы играем, и еще много от чего. Разумеется, я очень доволен тем, как провел сегодняшний матч.

У него побаливало плечо, он не мог бить с форхенда так, как хотел. Надеюсь, он восстановится как можно быстрее. Если говорить обо мне, то был отличный матч, отличная битва. Посмотрим, что я смогу показать в полуфинале.

– Вам всего 23 года, но вы уже 10-й раз вышли в полуфинал «Мастерса». У вас были такие планы на карьеру или вы превзошли свои ожидания?

– Превзошел, потому что, когда ты молод, неизвестно, что произойдет в твоей карьере. Поэтому мы стараемся ежедневно прибавлять. Я очень рад оказаться в таком положении, полуфинал «Мастерса» – это всегда большой шаг вперед. Это уже огромное достижение, но мы стараемся не останавливаться, прогрессировать, а там посмотрим, чего я добьюсь. Сегодня был отличный матч, и я очень жду полуфинала.