Медведев о поражении от Синнера: «К сожалению, у меня заболело плечо, а в матчах с Янником важна подача»

Даниил Медведев высказался о проблемах с плечом, которые испытывал в Шанхае.

В четвертьфинале он проиграл Яннику Синнеру – 1:6, 4:6.

– К сожалению, у меня заболело плечо, я этого не ожидал. Боль появилась вчера во время матча, но я подумал, что ничего страшного, и я по-прежнему надеюсь, что проблема несерьезная. Завтра я должен пройти обследование.

Из-за этого я не мог подавать так, как хотел, а в матчах с Янником важна подача, потому что он сам отлично подает, и его сложно брейкануть. Без подачи с ним тяжело.

А когда тебе больно, энергия уже не та. Во втором сете я попытался активизироваться, и это немного помогло, но все равно трудно обыграть Янника без подачи.

– Сезон длинный, но на следующей неделе вы поедете в Саудовскую Аравию на выставочный турнир. В этом сезоне у вас пока нет титулов, как это сказывается на вашей оценке сезона?

– Я заявлен еще на три турнира, посмотрим, сыграю ли я там, особенно с учетом проблем с плечом, которые начались вчера.

Я всегда говорил, что в теннисе главное – титулы, и в то же время я уверен, что в топ-100 минимум 90 игроков, которые хотели бы провести такой сезон, как у меня, несмотря на ноль титулов. Что есть, то есть, ничего не поделаешь.

Да, сезон длинный, и ты сам решаешь, где хочешь играть. У нас много обязательных турниров, и в этом году я стараюсь играть не так много, но, как вы и сказали, сезон длинный, и мы делаем что можем.

У Медведева с Синнером грустно – боль в плече, 7-е поражение в 8 матчах