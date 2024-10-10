1

Линетт впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000

45-я ракетка мира Магда Линетт обыграла №11 Дарью Касаткину в третьем круге в Ухане – 6:2, 6:3.  Счет в личных встречах стал 4:3 в пользу Касаткиной.

Линетт второй раз подряд победила соперницу из топ-20: в Пекине она прошла №5 Жасмин Паолини.

32-летняя Линетт впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000. Она третья полька, добиравшаяся до 1/4 на турнирах такого уровня (также Агнешка Радванска и Ига Швентек).

Теперь она поборется с Коко Гауфф, которой проиграла единственную личную встречу на US Open-2021.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @OptaAce
logoWTA
logoМагда Линетт
logoДарья Касаткина
logoWuhan Open
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Линетт освистали после победы в первом круге в Ухане из-за шутки про ковид. Она хотела извиниться, но у нее отобрали микрофон
278 октября, 11:41
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ухань (WTA). Эрика Андреева встретится с Паолини, Соболенко – с Путинцевой, Александрова, Гауфф вышли в 1/4 финала, Касаткина, Пегула выбыли
1544 минуты назадLive
Кудерметова – мужу во время матча с Хаддад Майя: «Заткнись, осел!»
25вчера, 21:59Видео
Шанхай (ATP). 1/4 финала. Медведев сыграет с Синнером, Алькарас – с Махачем
11вчера, 21:35
Меньшик о матче с Джоковичем: «Конечно, я мечтал с ним сыграть – благодаря ему я пришел в теннис»
6вчера, 19:59
Соболенко о мнении, что она «гора, которую Чжэн нужно преодолеть»: «Продолжу работать, чтобы она не смогла это сделать»
2вчера, 18:59
Джокович перед матчем с Меньшиком: «Я всегда верил, что у него достаточный потенциал, чтобы стать одним из лучших в мире, и сейчас он на пути к этому»
7вчера, 17:30
Джокович о предупреждениях за затяжку времени: «Четыре года игрокам не приносили полотенца. Болдети стараются изо всех сил, но они не обучены»
32вчера, 15:49
Ухань (WTA). Эрика Андреева победила Мирру, Касаткина, Соболенко, Александрова, Паолини вышли в 3-й круг, Кудерметова, Рахимова выбыли, Потапова снялась
133вчера, 15:05
Гоффен в матче со Зверевым впервые с 2022-го победил игрока топ-10
20вчера, 14:39
Эрика Андреева о победе над Миррой в Ухане: «Думаю, мы проведем еще много матчей. И очень скоро»
6вчера, 14:22
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
41 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1031 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51
Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
525 июля, 13:06
Надаль выложил фото с Матой. Экс-игрок «Челси» и «МЮ» пришел на его матч в Баштаде
419 июля, 08:24Фото
Сетка «Уимблдона»-2024
713 июля, 21:58