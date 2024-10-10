45-я ракетка мира Магда Линетт обыграла №11 Дарью Касаткину в третьем круге в Ухане – 6:2, 6:3. Счет в личных встречах стал 4:3 в пользу Касаткиной.

Линетт второй раз подряд победила соперницу из топ-20: в Пекине она прошла №5 Жасмин Паолини.

32-летняя Линетт впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000. Она третья полька, добиравшаяся до 1/4 на турнирах такого уровня (также Агнешка Радванска и Ига Швентек).

Теперь она поборется с Коко Гауфф, которой проиграла единственную личную встречу на US Open-2021.