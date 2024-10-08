Линетт освистали после победы в первом круге в Ухане из-за шутки про ковид. Она хотела извиниться, но у нее отобрали микрофон

Магда Линетт в первом круге турнира в Ухане выиграла у Людмилы Самсоновой со счетом 6:2, 6:2..

После победы зрители стали освистывать ее из-за поста, который она ранее выложила в твиттер и инстаграм. Полька выложила фотографию из поезда, на которой было написано: «Следующая остановка: Ухань» и подписала «Вирусная база обновлена». Позже она это удалила.

Во время интервью на корте журналистка задала вопрос о том, как она оценивает свой матч, но Линетт сразу попросила микрофон: «Я знаю, что оскорбила некоторых из вас, поэтому очень хочу...» После этого у нее сразу забрали микрофон и попросили говорить о результатах. Полька добавила фразу: «Спасибо, что хорошо отнеслись ко мне», после чего интервью завершили.