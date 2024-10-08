Синнер о новых физио и фитнес-тренере: «Для меня важно, что они много лет вдвоем работали с №1»
Янник Синнер рассказал о сотрудничестве с новым физиотерапевтом и фитнес-тренером.
– Вы работаете с Марко [Паничи] и Улисесом [Бадио]. Они раньше были в команде Новака [Джоковича]. Мне кажется, у вас с ним похожее строение тела – это и было причиной, по которой вы их взяли в команду? Вы хотите перенять опыт их работы с Новаком?
– Конечно, у них много опыта, они много лет работали с первой ракеткой мира. К тому же, они вдвоем были вместе. Это тоже сильно помогает, так как они хорошо друг друга знают. Для меня это тоже хорошо и важно.
Они могут помочь мне, особенно вне корта – увидеть новые вещи, посмотреть, где я мог бы прибавить как игрок. У них много опыта.
Мы немного похожи с Новаком, но все же мы разные. Так что нам надо адаптировать все под меня. На это требуется время, но я рад, что они часть моей команды.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Синнера
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