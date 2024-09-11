Синнер взял в команду бывшего фитнес-тренера Джоковича

Первая ракетка мира Янник Синнер начал сотрудничать с фитнес-тренером Марко Паничи, сообщают итальянские медиа.

В мае этого года Паничи покинул команду Новака Джоковича.

Напомним, после допинг-скандала Синнер уволил фитнес-тренера Умберто Феррару и физиотерапевта Джакомо Нальди.