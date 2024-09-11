Синнер взял в команду бывшего фитнес-тренера Джоковича
Первая ракетка мира Янник Синнер начал сотрудничать с фитнес-тренером Марко Паничи, сообщают итальянские медиа.
В мае этого года Паничи покинул команду Новака Джоковича.
Напомним, после допинг-скандала Синнер уволил фитнес-тренера Умберто Феррару и физиотерапевта Джакомо Нальди.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Ubitennis
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