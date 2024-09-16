Синнер взял в команду нового физиотерапевта и фитнес-тренера. Раньше они работали с Джоковичем
Янник Синнер подтвердил начало работы с фитнес-тренером Марко Паничи и физиотерапевтом Улисесом Бадио.
И Паничи, и Бадио ранее работали с Новаком Джоковичем. Паничи покинул его команду в мае этого года, Бадио – в конце 2022-го.
«Добро пожаловать в команду, Марко и Улисес 💪🏼», – подписал фотографию итальянец.
Напомним, ранее он уволил фитнес-тренера Умберто Феррару и физиотерапевта Джакомо Нальди из-за допинг-скандала.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @janniksin
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