Синнер взял в команду нового физиотерапевта и фитнес-тренера. Раньше они работали с Джоковичем

Янник Синнер подтвердил начало работы с фитнес-тренером Марко Паничи и физиотерапевтом Улисесом Бадио.

И Паничи, и Бадио ранее работали с Новаком Джоковичем. Паничи покинул его команду в мае этого года, Бадио – в конце 2022-го.

«Добро пожаловать в команду, Марко и Улисес 💪🏼», – подписал фотографию итальянец.

Напомним, ранее он уволил фитнес-тренера Умберто Феррару и физиотерапевта Джакомо Нальди из-за допинг-скандала.