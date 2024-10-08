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Циципас о Медведеве: «Раньше я говорил о его игре некоторые гадости, но подумал и понял, что был неправ»

Стефанос Циципас рассказал об отношениях с Даниилом Медведевым.

На пресс-конференции его спросили, считает ли он россиянина другом.

«Я считаю его человеком, которого уважаю в туре – и намного больше, чем раньше. У нас были некоторые острые моменты в прошлом, но, думаю, со временем эти проблемы разрешились. У нас было время об этом поговорить и прийти к общему пониманию того, почему так происходит.

Мне всегда хочется решить подобные ситуации. Не люблю все так оставлять. На это ушло некоторое время, и довольно много, но хорошо, что мы с этим разобрались и убедились, что наш теннис приносит мир, а не войну. Потому что война в теннисе – это когда ты выходишь на корт и пытаешься сражаться изо всех сил. Но я считаю, что теннис должен объединять, а не разъединять.

Я думаю, что [Медведев] привнес в игру много нестандартного, потому что в прошлом мы не видели, чтобы многие игроки играли, как он. Раньше я говорил о его игре некоторые гадости, но подумал и понял, что был неправ. 

В его игре много интересных вещей, которые сильно отличают его от других. Такое редко встречается, поэтому он уникален как игрок. Благодаря этому в теннисе появляется новое измерение в плане того, как в него можно по-разному играть. Думаю, поколения запомнят то, что он предложил игре».

Грек также прокомментировал предстоящий матч против Медведева:

«Он любит такие корты, как здесь. А я чувствую, что становлюсь лучше со временем. В прошлые несколько недель я нашел несколько хороших ударов. Пока я доволен тем, как играю.

Мне не хватает только хорошей победы, потому что это бы оправдало мои усилия, которые я прикладываю, чтобы стать лучше. Моя цель – выходить на корт, играть в лучший теннис, на который я способен, а там как сложится».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Циципаса
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