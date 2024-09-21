Циципас пошутил о фото с Медведевым

Стефанос Циципас выложил фото с Даниилом Медведевым.

«Как мы там делали?», – подписал ее грек и отметил Медведева.

Напомним, ранее у Медведева и Циципаса был конфликт, но в этом году грек отметил , что их отношения улучшились.