Мухова снялась с турнира в Ухане
Финалистка «тысячника» в Пекине Каролина Мухова снялась с турнира в Ухане.
«К сожалению, я не смогу в этом году сыграть в Ухане. Мне потребуется немного больше времени для полного восстановления после тяжелого расписания в Пекине. С нетерпением жду момента, когда увижусь с вами в Нинбо на следующей неделе!🫶🏼», – написала чешка.
WTA 500 в Нинбо пройдет с 14 по 20 октября.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @karolinamuchova
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