1

Мухова снялась с турнира в Ухане

Финалистка «тысячника» в Пекине Каролина Мухова снялась с турнира в Ухане.

«К сожалению, я не смогу в этом году сыграть в Ухане. Мне потребуется немного больше времени для полного восстановления после тяжелого расписания в Пекине. С нетерпением жду момента, когда увижусь с вами в Нинбо на следующей неделе!🫶🏼», – написала чешка.

WTA 500 в Нинбо пройдет с 14 по 20 октября.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @karolinamuchova
logoWTA
logoWuhan Open
logoКаролина Мухова
Ningbo Open
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Мухова побила рекорд Кириленко и стала самой низкорейтинговой финалисткой турнира в Пекине
45 октября, 12:20
Мухова прервала 15-матчевую победную серию Соболенко и второй раз вышла в полуфинал турнира WTA 1000
164 октября, 10:21
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ухань (WTA). Мирра Андреева сыграет с Сиюй Ван, Кудерметова – с Бузковой, Эрика Андреева, Потапова, Калинская, Александрова вышли во 2-й круг, Шнайдер, Самсонова выбыли
76сегодня, 06:10Live
Шанхай (ATP). Сафиуллин встретится с Тиафу, Джокович – с Коболли, Медведев, Алькарас, Синнер, Циципас, Пол вышли в 4-й круг
114сегодня, 06:06Live
Хачанов о поражении от Гирона: «Подача подводила, я ему давал больше возможностей, ошибался. А он, наоборот, удивил уровнем»
7вчера, 20:28
Осака не сыграет в Токио из-за травмы спины
2вчера, 18:44
Тиафу о камбэке Пола: «Во втором сете он проиграл подачу, я выключил и посмотрел Netflix. Потом было 2:5, думаю: ну все. Задремал, проснулся – 6:6 на тай-брейке»
вчера, 18:19
Судья Бернардес ошибся в пользу Коболли, объявляя счет на подаче Вавринки. Гейм закончился единственным брейком в матче
20вчера, 16:55Фото
Шанхай (ATP). Сафиуллин, Джокович, Зверев, Фриц, Димитров, Руне вышли в 3-й круг, Рублев, Хачанов, Рууд, Музетти, Вавринка выбыли
214вчера, 15:39
Сафиуллин о победе над Бубликом: «Он рвет ритм, делает укороченные из неожиданных позиций. Это заставляет быть более сфокусированным»
3вчера, 15:33
Хачанов о том, что в матче с потолка упала панель, в которую он попал мячом: «Сам виноват. Не думал, что потолок будет достаточно мягким»
4вчера, 14:17
Тиафу перед матчем с Сафиуллиным: «Он темная лошадка, может обыграть многих»
9вчера, 13:16
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
41 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1031 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51
Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
525 июля, 13:06
Надаль выложил фото с Матой. Экс-игрок «Челси» и «МЮ» пришел на его матч в Баштаде
419 июля, 08:24Фото
Сетка «Уимблдона»-2024
713 июля, 21:58