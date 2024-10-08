Финалистка «тысячника» в Пекине Каролина Мухова снялась с турнира в Ухане.

«К сожалению, я не смогу в этом году сыграть в Ухане. Мне потребуется немного больше времени для полного восстановления после тяжелого расписания в Пекине. С нетерпением жду момента, когда увижусь с вами в Нинбо на следующей неделе!🫶🏼», – написала чешка.

WTA 500 в Нинбо пройдет с 14 по 20 октября.