Мухова побила рекорд Кириленко и стала самой низкорейтинговой финалисткой турнира в Пекине
Каролина Мухова обыграла Чжэн Циньвэнь в полуфинале в Пекине – 6:3, 6:4. Чешка второй раз в карьере вышла в финал WTA 1000 (первый был в Цинциннати в 2023-м).
49-я ракетка мира Мухова стала самой низкорейтинговой финалисткой в истории турнира в Пекине. Прежний рекорд принадлежал Марии Кириленко, которая в 2005-м дошла до финала China Open, будучи 45-й.
За счет этого результата Мухова поднимется на 19 строчек и вернется в топ-30. За титул она сыграет с Коко Гауфф.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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