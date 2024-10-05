Мухова побила рекорд Кириленко и стала самой низкорейтинговой финалисткой турнира в Пекине

Каролина Мухова обыграла Чжэн Циньвэнь в полуфинале в Пекине – 6:3, 6:4. Чешка второй раз в карьере вышла в финал WTA 1000 (первый был в Цинциннати в 2023-м).

49-я ракетка мира Мухова стала самой низкорейтинговой финалисткой в истории турнира в Пекине. Прежний рекорд принадлежал Марии Кириленко , которая в 2005-м дошла до финала China Open , будучи 45-й.

За счет этого результата Мухова поднимется на 19 строчек и вернется в топ-30. За титул она сыграет с Коко Гауфф .