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Мухова побила рекорд Кириленко и стала самой низкорейтинговой финалисткой турнира в Пекине

Каролина Мухова обыграла Чжэн Циньвэнь в полуфинале в Пекине – 6:3, 6:4. Чешка второй раз в карьере вышла в финал WTA 1000 (первый был в Цинциннати в 2023-м).

49-я ракетка мира Мухова стала самой низкорейтинговой финалисткой в истории турнира в Пекине. Прежний рекорд принадлежал Марии Кириленко, которая в 2005-м дошла до финала China Open, будучи 45-й.

За счет этого результата Мухова поднимется на 19 строчек и вернется в топ-30. За титул она сыграет с Коко Гауфф.

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoМария Кириленко
logoWTA
logoChina Open
logoКаролина Мухова
logoКоко Гауфф
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