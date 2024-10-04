Мухова прервала 15-матчевую победную серию Соболенко и второй раз вышла в полуфинал турнира WTA 1000

49-я ракетка мира Каролина Мухова обыграла №2 Арину Соболенко в четвертьфинале в Пекине – 7:6(5), 2:6, 6:4.

В первом сете Мухова ушла с двух сетболов, уступая 4:5. В решающем сете она уступала 0:2, но сравняла счет. Затем Соболенко повела 4:2, но чешка взяла четыре гейма подряд.

Мухова выиграла 10 из последних 11 матчей. Она прервала 15-матчевую победную серию Соболенко.

Для Муховой это пятая в карьере победа над соперницей из топ-2 (при двух поражениях). В матчах с представительницами топ-10 ее баланс 13:18.

Мухова второй раз в карьере вышла в полуфинал турнира WTA 1000 (также Цинциннати-2023). На следующей неделе она вернется в топ-40.

Теперь она встретится с Миррой Андреевой или Циньвэнь Чжэн.