Гауфф после победы в Пекине: «С каждым днем я все больше понимаю, что теннис не определяет мою ценность как личности»

Коко Гауфф поделилась мыслями после победы на WTA 1000 в Пекине.

«Я знала, что буду сегодня гордиться собой вне зависимости от результата. Честно говоря, я весь матч себе говорила, что горжусь собой, тем, как я смогла все преодолеть и продолжала работать над вещами на тренировках и на них сосредотачивалась.

[Баланс в финалах] ощущается потрясающе, это личное достижение (8:1 – Спортс’‘). Думаю, с каждым днем я все больше понимаю, что теннис не определяет мою ценность как личности. Чем лучше это осознаешь, тем спокойнее проходят турниры.

Я все равно буду испытывать давление, потому что проще сказать, чем сделать. Уверена, что на другом турнире я скажу: «Сегодня на меня все так давило». Но это всегда нестабильно».