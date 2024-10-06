Гауфф взяла второй титул WTA 1000 в карьере. Она выиграла 6 последних финалов
Коко Гауфф выиграла «тысячник» в Пекине. В финале она победила Каролину Мухову – 6:1, 6:3.
Американка выиграла второй титул в сезоне и восьмой в карьере. Также это ее вторая победа на турнире категории WTA 1000. Гауфф выиграла все 6 последних финалов, ее статистика в них – 8:1.
Только Бьянка Андрееску была младше 20-летней американки, когда выиграла первые два финала «тысячника».
На следующей неделе Гауфф вернется в топ-5 и станет четвертой ракеткой мира.
Опубликовано: Алёна Майорова
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости