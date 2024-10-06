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Гауфф взяла второй титул WTA 1000 в карьере. Она выиграла 6 последних финалов

Коко Гауфф выиграла «тысячник» в Пекине. В финале она победила Каролину Мухову – 6:1, 6:3.

Американка выиграла второй титул в сезоне и восьмой в карьере. Также это ее вторая победа на турнире категории WTA 1000. Гауфф выиграла все 6 последних финалов, ее статистика в них – 8:1.

Только Бьянка Андрееску была младше 20-летней американки, когда выиграла первые два финала «тысячника».

На следующей неделе Гауфф вернется в топ-5 и станет четвертой ракеткой мира.

Опубликовано: Алёна Майорова
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