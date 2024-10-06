Гауфф о том, что она и Алькарас выиграли турнир в Пекине: «Мы вдвоем были в Запретном городе. Думаю, он принес нам удачу»
Американка обыграла в финале Каролину Мухову – 6:1, 6:3.
Ранее Карлос Алькарас выиграл мужской турнир.
«Хочу поздравить тебя, Каролина. Здорово, что ты снова в туре, ты удивительный игрок и заслуживаешь всего. Надеюсь, мы сыграем еще много финалов. Не хочу сказать, что надеюсь, что они сложатся в твою пользу – может, против кого-то другого. Потрясающе видеть, как ты справляешься в этом сезоне после стольких травм. Надеюсь, в этом году и до конца своей карьеры ты будешь здоров.
Мы с Карлосом [Алькарасом] вдвоем были в Запретном городе в начале этой недели. Кто-то из медиа спросил меня, принесет ли это удачу. Я ответила: «Не знаю, не хочу сглазить».
Потом Карлос выиграл, а я тогда была только в 1/8 финала. Но, думаю, Запретный город принес нам удачу».
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