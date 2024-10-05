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Гауфф о настрое на финал в Пекине: «Было бы здорово взять титул. Но до него еще так далеко»

Коко Гауфф поделилась ожиданиями от финала в Пекине против Каролины Муховой.

В личных встречах американка ведет 2:0, оба матча прошли в 2023-м. Она обыграла чешку в финале в Цинциннати и полуфинале US Open.

«Рада быть в финале. Как я уже говорила, для меня это неожиданность. Местами я показывала свой лучший теннис на этой неделе. Конечно, целый матч так не отыграешь. Это теннис, это жизнь.

Было бы здорово взять титул. Но до него еще так далеко. Все думают, что финал, ты так близко. Но это не так, на самом деле далеко.

Думаю, будет круто. Как бы ни сложился матч, у меня все равно останется положительный баланс в финалах (баланс Гауфф в финалах 7:1 – Спортс’‘). Надеюсь, будет еще одна победа. Если нет, ничего страшного.

Мы с Каролиной играли дважды, оба раза на харде. Она сильная соперница, думаю, одна из лучших в туре. Ей просто не повезло с травмами. Но здорово, что она снова в порядке. Меня ждет тяжелый матч, она опасная теннисистка. Так что будет непросто».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Гауфф
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