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Гауфф отыграла сет и брейк у Бадосы и второй раз вышла в финал WTA 1000

Шестая ракетка мира Коко Гауфф обыграла №19 Паулу Бадосу в полуфинале в Пекине – 4:6, 6:4, 6:2.

Во втором сете испанка вела 4:2, но после этого проиграла шесть геймов подряд.

Американка второй раз вышла в финал на уровне WTA 1000. В целом это ее девятый финал на уровне WTA.

За титул Гауфф поборется с Чжэн Циньвэнь или Каролиной Муховой.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
logoWTA
logoChina Open
logoПаула Бадоса
logoКоко Гауфф
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