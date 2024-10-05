Гауфф отыграла сет и брейк у Бадосы и второй раз вышла в финал WTA 1000

Шестая ракетка мира Коко Гауфф обыграла №19 Паулу Бадосу в полуфинале в Пекине – 4:6, 6:4, 6:2.

Во втором сете испанка вела 4:2, но после этого проиграла шесть геймов подряд.

Американка второй раз вышла в финал на уровне WTA 1000. В целом это ее девятый финал на уровне WTA.

За титул Гауфф поборется с Чжэн Циньвэнь или Каролиной Муховой.