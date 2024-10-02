Мирра Андреева о том, в чем прибавить, чтобы побеждать топов: «Обычной игры недостаточно. Нужно идти на риск и не ошибаться»

Мирра Андреева считает, что для побед над топ-соперницами нужно чаще рисковать.

– В чем нужно прибавить, чтобы обыгрывать таких теннисисток, как Швентек и Соболенко?

– Юлия Путинцева в интервью говорила, что, играя против топ-игроков, у тебя будто нет права на ошибку. Я с ней полностью согласна. Когда я играла против Швентек или много раз против Соболенко, было ощущение, что моей обычной игры недостаточно. Нужно делать что-то экстра, больше рисковать. Думаю, это и есть ключ.

Когда я играла против Швентек, я понимала, что мне нечего терять, она фаворит. Мне тогда перед матчем попалась статистика: 90% на ее победу и только 10% на мою. Я подумала: ну что ж, просто буду делать все, что могу, и играть в свою игру. В итоге получилось так, что я сыграла достаточно хорошо, в три сета.

Нужно идти на риск и не ошибаться, потому что они ошибаются меньше. Поэтому нужно играть более рискованно, уверенно и с минимальными ошибками, – приводит слова Андреевой корреспондент Спортса’‘ Екатерина Филиппова.

Мирра дебютирует в топ-20, повторила рекорд Шараповой и почти гарантировала себе собаку!