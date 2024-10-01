Медведев о поражении от Алькараса: «Перед следующим матчем перекрашусь в блондина и подпишу, что я Ботик. Может, это поможет»
В полуфинале он проиграл испанцу 5:7, 3:6. Это четвертое подряд поражение Медведева от Алькараса, общий счет 2:6.
– Тяжелый матч, потому что мне показалось, что я очень хорошо играл. Было много хороших моментов. Но в то же время с Карлосом очень, очень сложно играть, когда он на пике формы.
Я провел неплохой матч, но проиграл. Со мной нечасто такое случается. Но в матчах с топ-игроками так бывает. Больше мне особо нечего добавить.
– После матча вы поговорили с Карлосом у сетки. Что вы сказали?
– Я сказал Карлосу, что перед следующим матчем перекрашусь в блондина и подпишу, что я Ботик (на US Open Алькарас вылетел во втором круге после поражения от Ботика ван де Зандшульпа – Спортс). Может, это поможет. Сегодня я играл довольно хорошо. Но не знаю, как мог бы победить его в этот день.
Нужно придумать что-нибудь перед следующим матчем. Может, немного сбить его с толку. Но я, конечно, шучу (улыбается).
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