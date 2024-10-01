Алькарас о том, что в матче с Медведевым дважды упустил брейк: «Рад, что концентрация не просела надолго»

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в Пекине.

Испанец вышел в финал, выиграв 7:5, 6:3. В первом сете Алькарас дважды упустил брейк: сначала ведя 3:2, потом ведя 4:3.

– Поговорим о первом сете. Он получился странным: пять брейков, в том числе четыре подряд.

– Я хорошо начал матч. Мне кажется, мы оба хорошо начали. Но было немного непривычно, что в первом сете мы сделали столько брейков.

Я взял его подачу, а что случилось со мной в следующем гейме, я не знаю. Наверное, я немного потерял концентрацию. Несколько раз ошибся на первой подаче, а это эффективное оружие против Даниила и вообще на харде. Нужно хорошо подавать первым мячом, чтобы была возможность атаковать.

Но я очень рад, что концентрация не просела надолго. Потом я снова сделал брейк. И я очень, очень рад, что в конце сета мне удалось хорошо отыграть на приеме. А потом я очень хорошо отподавал при счете 6:5.

Играть против Даниила немного легче, когда у тебя есть преимущество в сет, так у тебя больше уверенности.

– В середине второго сета, в пятом гейме, он получил травму. Всегда непросто играть с травмированным соперником?

– Да, иногда думаешь, что уже все, но это не так. Поэтому нужно продолжать бороться, играть как раньше и просто не думать о сопернике.

Нужно сосредоточиться на себе, на своем теннисе. Я старался так и делать, просто играть так же, как до этого. В тот момент я не потерял концентрацию и очень рад, что продолжал давить на него, заставлял его бегать и в итоге сделал второй брейк, – сказал Алькарас в интервью на корте.