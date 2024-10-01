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Алькарас четвертый раз подряд обыграл Медведева

Третья ракетка мира Карлос Алькарас обыграл №5 Даниила Медведева в полуфинале в Пекине – 7:5, 6:3.

Это четвертая подряд победа Алькараса над Медведевым. Общий счет 6:2 в пользу испанца.

В этом году Алькарас выиграл семь из восьми матчей против соперников из топ-5. Единственное поражение – от Новака Джоковича в финале Олимпиады.

Алькарас вышел в 22-й финал в карьере, в том числе пятый в нынешнем сезоне.

Напомним, по итогам турнира он обойдет Александра Зверева и вернется на вторую строчку рейтинга.

За титул он поборется с Янником Синнером или Бу Юнчаокете.

Опубликовала: Любовь Энина
logoATP
logoChina Open
logoДаниил Медведев
logoКарлос Алькарас
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