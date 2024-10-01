Алькарас четвертый раз подряд обыграл Медведева
Третья ракетка мира Карлос Алькарас обыграл №5 Даниила Медведева в полуфинале в Пекине – 7:5, 6:3.
Это четвертая подряд победа Алькараса над Медведевым. Общий счет 6:2 в пользу испанца.
В этом году Алькарас выиграл семь из восьми матчей против соперников из топ-5. Единственное поражение – от Новака Джоковича в финале Олимпиады.
Алькарас вышел в 22-й финал в карьере, в том числе пятый в нынешнем сезоне.
Напомним, по итогам турнира он обойдет Александра Зверева и вернется на вторую строчку рейтинга.
За титул он поборется с Янником Синнером или Бу Юнчаокете.
Опубликовала: Любовь Энина
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