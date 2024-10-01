Чжан Шуай, до этой недели проигравшая 24 матча подряд, впервые с 2022-го вышла в 1/4 финала турнира WTA

595-я ракетка мира Чжан Шуай победила №31 Магдалену Фрех в четвертом круге турнира в Пекине – 6:4, 6:2.

35-летняя китаянка, у которой до этой недели было 24 одиночных поражения подряд, выиграла четвертый матч подряд подряд.

Чжан вышла в четвертьфинал одиночного турнира WTA впервые с сентября 2022-го, когда сыграла на этой стадии в Токио.

Она четвертая теннисистка, которая дошла до четвертьфинала «тысячника», находясь за пределами топ-500. До нее это сделали Ким Клейстерс в Цинциннати-2009, Слоун Стивенс в Торонто-2017 и Наоми Осака в Дохе-2024.

Также она четвертая теннисистка, которая дошла до четвертьфинала «тысячника», в 35 лет или позже. До нее это сделали Винус и Серена Уильямс и Мирьяна Лючич.

Для Чжан это будет третий четвертьфинал в Пекине (2016, 2018).

По итогам недели Чжан вернется в топ-300.

Дальше она поборется с Паулой Бадосой.

2 года без побед – 24 поражения подряд. Почему Чжан Шуай вообще допускали на турниры?