Чжан Шуай, до этой недели проигравшая 24 матча подряд, впервые с 2022-го вышла в 1/4 финала турнира WTA
595-я ракетка мира Чжан Шуай победила №31 Магдалену Фрех в четвертом круге турнира в Пекине – 6:4, 6:2.
35-летняя китаянка, у которой до этой недели было 24 одиночных поражения подряд, выиграла четвертый матч подряд подряд.
Чжан вышла в четвертьфинал одиночного турнира WTA впервые с сентября 2022-го, когда сыграла на этой стадии в Токио.
Она четвертая теннисистка, которая дошла до четвертьфинала «тысячника», находясь за пределами топ-500. До нее это сделали Ким Клейстерс в Цинциннати-2009, Слоун Стивенс в Торонто-2017 и Наоми Осака в Дохе-2024.
Также она четвертая теннисистка, которая дошла до четвертьфинала «тысячника», в 35 лет или позже. До нее это сделали Винус и Серена Уильямс и Мирьяна Лючич.
Для Чжан это будет третий четвертьфинал в Пекине (2016, 2018).
По итогам недели Чжан вернется в топ-300.
Дальше она поборется с Паулой Бадосой.
2 года без побед – 24 поражения подряд. Почему Чжан Шуай вообще допускали на турниры?
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