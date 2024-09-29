Чжан Шуай о том, как выиграла 3 матча подряд после серии из 24 поражений: «Центральный корт в Пекине для меня как Корт Филипа Шатрие для Надаля»

Чжан Шуай рассказала, как прервала самую длинную серию поражений в истории.

Китаянка вышла в четвертый круг в Пекине.

– Раньше вы говорили, что хорошо играли, но проигрывали, а сейчас выигрываете. В чем разница?

– Для меня разница в кортах, покрытии. Центральный корт в Пекине для меня как Корт Филипа Шатрие для Рафы. У меня есть все, когда я здесь. Я очень хорошо себя чувствую. Может, я играю так хорошо, потому что мой теннис работает тут так же хорошо, как у Рафы на «Ролан Гаррос» (улыбается) .

Я выросла в Тяньцзине, Пекине, я играла на этом корте больше 20 лет каждый день. Думаю, на этом корте я играю очень естественно и могу показывать лучший теннис.

Когда какой-то корт похож на этот, мои результаты могут быть хорошими. Мы всегда говорим – о, эти корты немного похожи на Пекин или Тяньцзинь. Поэтому я хорошо играю еще и в Токио и Сеуле.

Мы все были в начальной школе, каждый одинаков. Ты не получаешь 100 баллов за каждый экзамен – но если ты набираешь 99 или 98, это не значит, что ты провалился. Самое главное – это то, чему учишься, переходя в первый класс, во второй, в третий. Мы совершенствуемся.

Это как наши телефоны, будь то iPhone или Huawei, – у них есть разные поколения. Поколения меняются, потому что мы можем устранить лазейки и проблемы в каждом телефоне. Это похоже на то, что мы делаем в матчах. Мы видим проблему и решаем ее.

Сейчас я устраняю то, что было проблемой во время 24-матчевой серии поражений. Если у меня получится, я стану более сильной Чжан Шуай. Каждый прорыв, каждая неудача могут быть результатом. Я сильно улучшила себя. Именно поэтому вы видите три победы подряд.

Моя серия из 24 поражений длилась год. Предыдущий антирекорд в 14 матчей держался восемь лет. И эмоциональный всплеск в этот раз был намного больше. Я стала более взрослой.