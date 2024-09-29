  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Чжан Шуай о том, как выиграла 3 матча подряд после серии из 24 поражений: «Центральный корт в Пекине для меня как Корт Филипа Шатрие для Надаля»
2

Чжан Шуай о том, как выиграла 3 матча подряд после серии из 24 поражений: «Центральный корт в Пекине для меня как Корт Филипа Шатрие для Надаля»

Чжан Шуай рассказала, как прервала самую длинную серию поражений в истории.

Китаянка вышла в четвертый круг в Пекине.

– Раньше вы говорили, что хорошо играли, но проигрывали, а сейчас выигрываете. В чем разница?

– Для меня разница в кортах, покрытии. Центральный корт в Пекине для меня как Корт Филипа Шатрие для Рафы. У меня есть все, когда я здесь. Я очень хорошо себя чувствую. Может, я играю так хорошо, потому что мой теннис работает тут так же хорошо, как у Рафы на «Ролан Гаррос» (улыбается).

Я выросла в Тяньцзине, Пекине, я играла на этом корте больше 20 лет каждый день. Думаю, на этом корте я играю очень естественно и могу показывать лучший теннис.

Когда какой-то корт похож на этот, мои результаты могут быть хорошими. Мы всегда говорим – о, эти корты немного похожи на Пекин или Тяньцзинь. Поэтому я хорошо играю еще и в Токио и Сеуле.

Мы все были в начальной школе, каждый одинаков. Ты не получаешь 100 баллов за каждый экзамен – но если ты набираешь 99 или 98, это не значит, что ты провалился. Самое главное – это то, чему учишься, переходя в первый класс, во второй, в третий. Мы совершенствуемся.

Это как наши телефоны, будь то iPhone или Huawei, – у них есть разные поколения. Поколения меняются, потому что мы можем устранить лазейки и проблемы в каждом телефоне. Это похоже на то, что мы делаем в матчах. Мы видим проблему и решаем ее.

Сейчас я устраняю то, что было проблемой во время 24-матчевой серии поражений. Если у меня получится, я стану более сильной Чжан Шуай. Каждый прорыв, каждая неудача могут быть результатом. Я сильно улучшила себя. Именно поэтому вы видите три победы подряд.

Моя серия из 24 поражений длилась год. Предыдущий антирекорд в 14 матчей держался восемь лет. И эмоциональный всплеск в этот раз был намного больше. Я стала более взрослой.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Чжан Шуай
logoWTA
logoЧжан Шуай
logoChina Open
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Чжан Шуай, до этой недели проигравшая 24 матча подряд, обыграла восьмую ракетку мира
927 сентября, 06:37
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Алькарас об апелляции WADA по делу Синнера: «Для тенниса это точно плохой знак»
617 минут назад
Маррей о трейлере «Шлема» шести королей»:  «Это не фильм, а выставочный теннисный турнир, который никого не волнует 👍»
541 минуту назад
Пекин (WTA). 3-й круг. Гауфф борется с Болтер, матчи Калинской и Осаки перенесены на понедельник из-за дождя, Шнайдер и Кудерметова выбыли
40сегодня, 12:55Live
21-летний Алькарас выиграл 200-й матч в карьере – раньше, чем Джокович и Федерер
5сегодня, 12:30
Пекин (ATP). Матч Рублева перенесен на понедельник, Медведев, Хачанов, Алькарас вышли в 1/4 финала, Сафиуллин, Котов выбыли
73сегодня, 12:10
Токио (ATP). Шелтон играет с Фисом, Руне вышел в 1/2 финала, Дрэйпер снялся
30сегодня, 11:27Live
Гарсия о решении досрочно завершить сезон: «Мне очень плохо на корте. Мое тело хочет работать, а голова – нет»
3сегодня, 09:41
Циципас опубликовал пост с критикой расписания, сгенерированный искусственным интеллектом, а затем его удалил
12сегодня, 08:26
Хачанов вышел в 1/4 финала впервые с апреля
8сегодня, 07:44
Соболенко о затяжных розыгрышах: «Думаю: пусть соперница бегает столько, сколько сможет. В какой-то момент она устанет, и я этого дождусь»
сегодня, 06:30
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
41 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
61 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
931 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51
Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
525 июля, 13:06
Надаль выложил фото с Матой. Экс-игрок «Челси» и «МЮ» пришел на его матч в Баштаде
419 июля, 08:24Фото
Сетка «Уимблдона»-2024
713 июля, 21:58