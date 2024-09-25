2 года без побед – 24 поражения подряд. Почему Чжан Шуай вообще допускали на турниры?

35-летняя китаянка Чжан Шуай – обладательница уникальной серии: с января 2023-го по сентябрь 2024-го она проиграла 24 матча подряд. В среду в Пекине она эту серию прервала.

В женском туре до нее антирекорд принадлежал Сэнди Коллинс и Аранте Рус – по 17 поражений подряд.

В мужском туре дольше всех не выигрывал Винсент Спэйди – 21 поражение подряд.

Чжан Шуай уничтожила все эти антирекорды, параллельно вылетев за пределы топ-500 рейтинга. Но как она попадала в сетки крупнейших турниров с самой высокой конкуренцией?

● Серия началась со второго круга в Лионе в 2023-м, когда китаянка была 23-й ракеткой мира. Интересно, что во Франции она тогда защищала титул.

● Первые 16 матчей Чжан Шуай проиграла, будучи теннисисткой топ-50 – ее рейтинг поддерживали хорошие результаты в конце 2022-го и начале 2023-го: четвертьфинал в Цинциннати, полуфинал в Токио, 1/8 на US Open и Australian Open.

● Последний матч в 2023-м она проиграла в августе, будучи 45-й ракеткой мира – то есть она стояла достаточно высоко, чтобы попадать в основные сетки на практически любом турнире WTA.

● После этого Чжан Шуай взяла перерыв на полгода из-за травмы. Это привело к тому, что у нее появился защищенный рейтинг – WTA заморозила ее позицию на момент получения травмы, чтобы после возвращения китаянка могла использовать ее для заявки на турниры.

● В итоге в 2024-м Чжан Шуай провела и проиграла еще восемь матчей. И защищенный рейтинг у нее как раз был на восемь турниров – после поражения в первом раунде в Сеуле он перестал действовать.

● Интересно, что защищенный рейтинг она использовала только на тысячниках и «Больших шлемах» – турнирах с самыми большими призовыми за первый круг. В итоге, проиграв восемь матчей в этом сезона, она заработала за это в районе 273 тысяч долларов.

● Еще на семи из восьми проведенных в этом году турнирах она зарабатывала по 10 очков за поражение в первом круге. Благодаря этому она даже улучшила рейтинг – на момент возвращения была 776-й, а на этой неделе стоит 595-й.

● Тем не менее, по рейтингу она в основные сетки WTA, конечно, уже не попадает. В Пекине ей дали wild card – потому что это ее домашний турнир. И в первом круге Чжан Шуай на двух тай-брейках обыграла 65-ю ракетку мира Маккартни Кесслер.

● При этом нужно учитывать, что параллельно с антирекордной серией в одиночке китаянка вполне успешно выступала в паре. В этом году на ее счету три финала, включая US Open. В парном рейтинге она стоит 30-й.

Во втором круге в Пекине Чжан Шуай сыграет с восьмой ракеткой мира Эммой Наварро.

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Фото: Gettyimages.ru /Lintao Zhang, Mike Hewitt