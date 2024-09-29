21-летний Алькарас выиграл 200-й матч в карьере – раньше, чем Джокович и Федерер
Карлос Алькарас во втором круге в Пекине победил Тэллона Грикспора (6:1, 6:2).
В 21 год, 4 месяца и 24 дня испанца одержал 200-ю победу на уровне основного тура. Новак Джокович достиг этой отметки в 21 год и 9 месяцев, а Роджер Федерер – в 21 год и 10 месяцев. Из Большой тройки только Рафаэль Надаль выиграл 200 матчей раньше Алькараса – в 20 лет и 10 месяцев.
Среди игроков, рожденных в 2000-х, сейчас больше побед только у 23-летнего Янника Синнера (247) и 24-летнего Феликса Оже-Альяссима (213).
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis.com
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