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21-летний Алькарас выиграл 200-й матч в карьере – раньше, чем Джокович и Федерер

Карлос Алькарас во втором круге в Пекине победил Тэллона Грикспора (6:1, 6:2).

В 21 год, 4 месяца и 24 дня испанца одержал 200-ю победу на уровне основного тура. Новак Джокович достиг этой отметки в 21 год и 9 месяцев, а Роджер Федерер – в 21 год и 10 месяцев. Из Большой тройки только Рафаэль Надаль выиграл 200 матчей раньше Алькараса – в 20 лет и 10 месяцев.

Среди игроков, рожденных в 2000-х, сейчас больше побед только у 23-летнего Янника Синнера (247) и 24-летнего Феликса Оже-Альяссима (213).

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis.com
logoРоджер Федерер
logoРафаэль Надаль
logoНовак Джокович
logoATP
logoChina Open
logoФеликс Оже-Альяссим
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
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