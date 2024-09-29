Маррей о трейлере «Шлема» шести королей»: «Это не фильм, а выставочный теннисный турнир, который никого не волнует 👍»
Энди Маррей прокомментировал трейлер выставочного турнира в Саудовской Аравии.
Лиам Броади, экс-93 ракетка мира написал в твиттере: «Не передать словами, насколько чертовски крут этот трейлер. Возможно, это лучшее, что я когда-либо видел в теннисе. Я бы посмотрел этот фильм. 10/10».
«Только это не фильм, и вы его не посмотрите, потому что это выставочный теннисный турнир, который никого не волнует 👍», – написал ему Маррей.
На твит «Боже, почему ты такой негативный» британец ответил эмодзи с рыбой, попавшей на крючок.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @andy_murray
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости