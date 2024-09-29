Маррей о трейлере «Шлема» шести королей»:  «Это не фильм, а выставочный теннисный турнир, который никого не волнует 👍»

Энди Маррей прокомментировал трейлер выставочного турнира в Саудовской Аравии.

Лиам Броади, экс-93 ракетка мира написал в твиттере: «Не передать словами, насколько чертовски крут этот трейлер . Возможно, это лучшее, что я когда-либо видел в теннисе. Я бы посмотрел этот фильм. 10/10».

«Только это не фильм, и вы его не посмотрите, потому что это выставочный теннисный турнир, который никого не волнует 👍», – написал ему Маррей.

На твит «Боже, почему ты такой негативный» британец ответил эмодзи с рыбой, попавшей на крючок.